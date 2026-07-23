GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
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23.07.2026 12:32:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Gea Group auf 71 Euro - 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für GEA von 70 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Zahlen des Anlagenbauers für das zweite Quartal seien positiv ausgefallen, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angetrieben worden sei die operative Entwicklung von einer starken Auftragsdynamik, einem unerwartet deutlichen organischen Umsatzwachstum, guten Ergebniskennziffern und einer gestärkten Zuversicht für das zweite Halbjahr./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET
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