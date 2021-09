ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für JCDecaux auf 21 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für JCDecaux von 18 auf 21 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach dem extrem schwierigen Vorjahr für die Außenwerbe-Spezialisten sei 2021 ein Jahr der Erholung, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Bei JCDecaux sei der organische Umsatzeinbruch deutlicher ausgefallen als bei Ströer./gl/edh

