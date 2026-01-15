Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
15.01.2026 13:04:40
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Lufthansa auf 8,60 Euro - 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Lufthansa von 7,70 auf 8,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. in Team um die Analysten Andy Chu und Jaime Rowbotham veröffentlichte am Donnerstag einen Branchenausblick auf das Jahr 2026. Die Voraussetzungen für die Transportbranche seien komplex: Während die Trends im Passagier- und Frachtbereich solide seien, signalisierten aktuelle Wirtschaftsindikatoren eine konjunkturelle Abschwächung. Vor diesem Hintergrund sollten sich Anleger stark an aktuellen Branchendaten orientieren und flexibel auf neue Entwicklungen reagieren./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:05 / CET
