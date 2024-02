ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Mercedes-Benz auf 125 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) von 115 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktienrückkäufe überlagerten den Margenrückgang, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2024 / 06:51 / CET

