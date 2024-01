ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Nemetschek auf 67 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nemetschek (Nemetschek SE) von 62 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. 2024 dürfte ein gutes Jahr für die Softwarebranche in Europa werden, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Sinkende Zinsen böten voraussichtlich Luft für steigende Bewertungen, zumal diese bei einigen Unternehmen aus dem Sektor unter den Höchstständen von Ende 2021 lägen. Bisher hat der Experte eher strukturelle Wachstumsthemen favorisiert, nun erwärmt er sich langsam auch für den zyklischeren Sektor mit technischer Software./tav/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2024 / 06:45 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------