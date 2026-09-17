Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
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17.09.2026 10:49:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Porsche AG auf 55 Euro - 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche AG (Porsche vz) von 45 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der anstehende Kapitalmarkttag komme zu einem kritischen Zeitpunkt, schrieb Tim Rokossa in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die Anleger warteten auf Signale des Managements, dass Wertschöpfung wieder möglich werde über Stellschrauben, die man in Zuffenhausen auch maßgeblich selbst in der Hand habe. Im Fokus sieht er die Themen Premiumisierung und Vereinfachung der Modellpalette, Produktivitätssteigerung, Optimierung der Organisation, Kapitaleffizienz und Barmittelzuflüsse sowie Anlegerrenditen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 08:10 / CET
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Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
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10:49
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Porsche AG auf 55 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
16.09.26
|XETRA-Handel: MDAX nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16.09.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX am Mittag freundlich (finanzen.at)
|
16.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
16.09.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Porsche AG auf 46 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
|
15.09.26
|Handel in Frankfurt: MDAX klettert letztendlich (finanzen.at)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|09:13
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|16.09.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)