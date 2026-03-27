PVA TePla Aktie
WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006
|
27.03.2026 13:04:39
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für PVA Tepla auf 45 Euro - 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für PVA TePla von 33 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Kuhn sprach in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar von einem konstruktiven Eindruck, den er auf einer Roadshow in Paris mit dem Konzernchef Jalin Ketter gewonnen habe. Die Neupositionierung des Technologieunternehmens beginne, erste Früchte zu tragen. Damit gewinne der Investmentansatz an Kontur./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PVA TePla AG
Analysen zu PVA TePla AG
|27.03.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|25.03.26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.03.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.03.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.25
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.11.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.09.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.11.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.25
|PVA TePla Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|PVA TePla AG
|30,40
|-5,59%
