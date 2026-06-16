Redcare Pharmacy Aktie
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
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16.06.2026 11:43:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Redcare Pharmacy auf 102 Euro - 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) nach höheren Zielvorgaben für das laufende Jahr von 99 auf 102 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dieser bessere Ausblick laufe auf etwa 15 Prozent höhere Konsensschätzungen für die Online-Apotheke hinaus, schrieb Jan Koch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er erhöhte die Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) 2026 um zwölf Prozent./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 07:55 / CET
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dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
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16.06.26
|XETRA-Handel: MDAX am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
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16.06.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Redcare Pharmacy auf 102 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|15.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|15.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|15.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|64,05
|4,57%
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