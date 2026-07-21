ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Richemont auf 210 Franken - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Richemont nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 195 auf 210 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem Umsatz habe der Luxusgüterhersteller weit besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Juwelengeschäft habe das Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen fast ein Viertel betragen. Der Gegenwind vom Goldpreis könnte im Verlauf des zweiten Halbjahres nachlassen./rob/bek/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 08:09 / CET

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