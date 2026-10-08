SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
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08.10.2026 10:49:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Suss Microtec auf 100 Euro - 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) von 96 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Haupttreiber der Aktien des Technologieunternehmens sei die Klarheit beim Auftragsbestand, schrieb Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dieser dürften sich im weiteren Verlauf des Jahres noch verbessern./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 08:03 / CET
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|30.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|30.09.26
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|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
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|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
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