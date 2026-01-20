SUSS MicroTec Aktie

WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

20.01.2026 11:04:39

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Suss Microtec auf 58 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) von 40 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die positive Stimmung für die Aktie basiere auf einem begründeten Optimismus hinsichtlich der langfristigen Entwicklung des Halbleiterindustrie-Zulieferers, schrieb Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:28 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

09:54 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
19.01.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
13.01.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
13.01.26 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
02.12.25 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 46,66 -0,38% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

