thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
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22.07.2026 11:34:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 16 Euro - 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für thyssenkrupp nach einer Kapitalmarktveranstaltung von tk accelis von 14,50 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine Ausgliederung der ehemaligen Sparte Materials Services wäre eine Art Dividende in Form eines Geschäfts, an dem der Industriekonzern festhalten sollte, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er erhöhte das Kursziel auf 16 Euro, sieht aber wegen des anstehenden Deals mit tk accelis weitere zwei Euro Aufwärtspotenzial./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 08:15 / CET
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dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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Nachrichten zu thyssenkrupp AG
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12:27
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX sackt am Donnerstagmittag ab (finanzen.at)
|
09:28
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
22.07.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
22.07.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
22.07.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Am Mittag Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
22.07.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 16 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
22.07.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX beginnt Mittwochshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
21.07.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Handelsende zu (finanzen.at)
Analysen zu thyssenkrupp AG
|22.07.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|10.07.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|12.05.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|thyssenkrupp AG
|11,95
|-1,48%
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