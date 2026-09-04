thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
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04.09.2026 10:49:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 18 Euro - 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für thyssenkrupp von 16 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem europäische Stahlwerte zuletzt von den Handelsschutz-Maßnahmen der EU profitiert hatten, hebt Bastian Synagowitz in seiner am Freitag vorliegenden Branchenanalyse seine Geschäftsprognosen an. Er verwies dabei auf einsetzenden strukturellen Rückenwind. Der Experte geht zwar von einer weiterhin schwachen Nachfrage aus, ist aber der Ansicht, dass die Entwicklung der Stahlpreise noch immer positiv überraschen könnte. Bei Thyssenkrupp gab er in einem separaten Kommentar auch einen Ausblick auf den anstehenden Kapitalmarkttag./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 08:05 / CET
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dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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Nachrichten zu thyssenkrupp AG
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17:58
|Börse Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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15:58
|MDAX aktuell: MDAX im Aufwind (finanzen.at)
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12:26
|Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
10:49
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 18 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)
|
03.09.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
03.09.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
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03.09.26
|Freundlicher Handel: MDAX notiert im Plus (finanzen.at)
Analysen zu thyssenkrupp AG
|08:40
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:40
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:40
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|thyssenkrupp AG
|15,16
|5,94%
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