Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|
22.01.2026 10:34:39
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Vodafone auf 150 Pence - 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vodafone (Vodafone Group) von 140 auf 150 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien des Telekomanbieters hätten zuletzt eine Art Renaissance erlebt, schrieb Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die jüngste Anhebung der Geschäftsziele und der Dividende durch die Briten habe er erst ein Jahr später erwartet./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET
Analysen zu Vodafone Group PLC
|22.01.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Vodafone Group Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|07.01.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
