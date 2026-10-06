Schneider Electric Aktie
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
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06.10.2026 13:49:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank lässt Schneider Electric auf 'Buy' - Ziel 325 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Schneider Electric auf "Buy" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Die geplante Übernahme des US-Softwareanbieters PTC sei eine böse Überraschung, die den zuvor attraktiven Anlagehintergrund Hinsichtlich des Wachstums des Technologiekonzerns aus eigener Kraft belaste, schrieb Gael de-Bray in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die entscheidende Frage sei, warum die Franzosen Milliarden für den Aufbau eines Industriesoftwaregeschäfts ausgäben, das weniger attraktiv erscheine als das Kerngeschäft mit Elektrifizierungs-Hardware. Die Transaktion falle zudem in eine Zeit zunehmender Sorgen, dass Künstliche Intelligenz im Softwaresektor für Verwerfungen sorgen könnte. Allerdings erscheine die negative Kursreaktion der Aktie übertrieben./gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 07:58 / CET
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