Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
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06.07.2026 16:41:39
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank nimmt Nemetschek mit 'Buy' wieder auf, Ziel 75 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung von Nemetschek (Nemetschek SE) beim Kursziel von 75 Euro mit "Buy" wieder aufgenommen. Seine überarbeiteten Schätzungen berücksichtigten nun die Erstquartalszahlen, die Übernahme von HCSS und Wechselkurseffekte, schrieb Nicolas Herms in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung. Der hochwertige Zukauf passe strategisch zu dem Bausoftware-Spezialisten und stärke das Geschäft in Nordamerika sowie das Engagement im robusteren Markt für öffentliche Infrastruktur./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 08:10 / CET
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|29.06.26
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|UBS AG
|25.06.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|02.07.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.26
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|Deutsche Bank AG
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