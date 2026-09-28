BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
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28.09.2026 12:19:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt BASF auf 'Buy' - Ziel 60 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Auch ohne einen Deal mit Evonik sei nun der "Geist aus der Flasche", schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar in Anspielung an die Bestätigung der Gespräche und den Song von Christina Aguilera. Bei einem Übernahmepreis von 25 Euro je Aktie würde BASF ein Äquivalent von etwa 35 Prozent seines eigenen Marktwertes bezahlen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 08:05 / CET
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|BASF Hold
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|30.07.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|16.07.26
|BASF Hold
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|30.06.26
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|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|49,74
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