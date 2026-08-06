ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Deutsche Telekom auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das zweite Quartal sei beruhigend verlaufen, schrieb Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob vor allem die Anhebung der Ziele für Aktienrückkäufe und den freien Barmittelzufluss im laufenden Jahr positiv hervor./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 09:56 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------