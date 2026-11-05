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05.11.2026 14:04:38

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Deutsche Telekom auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das dritte Quartal sei ex US-Geschäft erfreulich verlaufen, schrieb Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ex USA liege der freie Barmittelzufluss (FCF) nun über dem Jahresziel. Er lobte vor allem die starken Leistungskennzahlen für den Heimatmarkt Deutschland und für Europa./ck/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:24 / GMT

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