WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64

24.02.2026 10:04:39

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Fuchs SE auf 'Buy' - Ziel 50 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fuchs SE (FUCHS SE VZ) mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Mittelfristig dürfte der Schmierstoffhersteller wieder zu seiner operativen Marge von etwa 14 Prozent zurückkehren, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Bilanz Mitte März./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:52 / CET

