12.02.2026 14:19:38

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Michelin auf 'Buy' - Ziel 35 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Michelin (Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA)) mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Der Aktienrückkauf des französischen Reifenherstellers sei umfangreicher als gedacht, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:57 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

