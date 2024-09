ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Nike auf 'Buy' - Ziel 92 Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nike angesichts eines Chefwechsels auf "Buy" mit einem Kursziel von 92 US-Dollar belassen. Sein Vertrauen in eine Trendwende mit wieder nachhaltigem Wachstum werde mit der Ernennung von Elliott Hill wieder größer, schrieb Analystin Krisztina Katai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dieser Schritt könnte ihrer Einschätzung nach der ersehnte positive Kurstreiber für die Aktien des Sportartikelherstellers werden./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2024 / 08:16 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------