ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 310 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat SAP (SAP SE) nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Der Softwarekonzern habe erneut gut abgeschnitten, mit Ausnahme der Barmittelentwicklung (FCF) die Erwartungen aber nicht mehr so stark übertroffen wie zum Jahresauftakt, schrieb Johannes Schaller in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Am wichtigsten sei der weiter starke Auftragsbestand im Cloud-Bereich. Die bestätigten Jahresziele beinhalteten angesichts der auch zollbedingten Unsicherheiten etwas Spielraum. Es laufe für die Walldorfer in einem schwierigen Umfeld weiter sehr gut. Die Aktie bleibe einer seiner bevorzugten europäischen Technologie- und Softwaretitel./gl/la

