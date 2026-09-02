SpaceX Aktie
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
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02.09.2026 18:34:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt SpaceX auf 'Buy' - Ziel 235 Dollar
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Das angekündigte neue Startareal von SpaceX für Starship-Raketen in Louisiana sei aus Kapazitätssicht zu begrüßen, schrieb Edison Yu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Selbst bei einer möglichen staatlicherseits genehmigten Ausweitung der Raketenstarts in der existierenden Startbasis in Texas könne SpaceX dort irgendwann an Grenzen stoßen./bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 09:13 / GMT
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|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|17:13
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
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|17.08.26
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