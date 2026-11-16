SpaceX Aktie
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
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16.11.2026 20:19:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt SpaceX auf 'Buy' - Ziel 250 Dollar
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Dass es dem Unternehmen am vergangenen Wochenende gelungen sei, erstmals die obere Stufe des Riesen-Raketensystems Starship nach einem Testflug ins All auf der Erde wieder aufzufangen, rückt laut Edison Yu die überragende Bedeutung des Raumfahrtgeschäfts wieder in den Mittelpunkt. Dieser Schritt sei erheblich schwieriger gewesen als das Auffangen der unteren Raketenstufe und ein großer Erfolg für die Wiederverwendbarkeit, betonte der Experte in eine am Montag vorliegenden Kommentar. Zuletzt habe der Fokus vor allem auf den KI-Aktivitäten des Konzerns gelegen./gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 09:00 / GMT
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