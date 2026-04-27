Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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27.04.2026 18:19:38

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Tesla auf 'Buy' - Ziel 465 Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tesla nach der Vorlage von Finanzdaten zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 465 US-Dollar belassen. Die Auslieferungen des Robotaxi und des humanoiden Allzweckroboters Optimus schienen sich langsamer zu entwickeln als angenommen, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Studie. Für die Aktien des Konzerns werde es wohl schwer werden, in Fahrt zu kommen, bevor solche KI-basierten Produkte deutliche Erfolge zeigen./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:56 / GMT

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