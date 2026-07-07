TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie
WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001
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07.07.2026 10:34:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt TKMS auf 'Buy' - Ziel 110 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) anlässlich des U-Boot-Großauftrags aus Kanada mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Damit habe die Marinewerft alle ausstehenden großen Ausschreibungen im Milliardenbereich erfolgreich für sich entscheiden, was ihre Stärke unterstreiche, schrieb Sriram Krishnan in dem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Dank dieser Erfolgsgeschichte könne der Auftragsbestand die Marke von 40 (derzeit 20) Milliarden Euro überschreiten und biete damit gute Berechenbarkeit der kommenden Jahre./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 05:56 / CET
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