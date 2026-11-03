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03.11.2026 14:04:38

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Zalando auf 'Buy' - Ziel 35 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Das operative Ergebnis und das Bruttowarenvolumen des Online-Modehändlers seien im dritten Quartal besser als erwartet ausgefallen, während sich der Umsatz erwartungsgemäß entwickelt habe, schrieb Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies zudem auf eine Verschiebung in Richtung B2B, wo sich das operative Ergebnis im Jahresvergleich mehr als verdoppelt und die Konsensschätzung deutlich übertroffen habe./ck/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:05 / GMT

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