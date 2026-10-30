ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Aixtron auf 'Buy' - Ziel 42 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aixtron (AIXTRON SE) zwar von 44 auf 42 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Im dritten Quartal in Folge habe der Trend bei den Anlagen für optoelektronische Chips positiv überrascht, schrieb Michael Kuhn in seiner am Freitag vorliegenden Kaufempfehlung. Gleichzeitig starte die Erholung im Bereich Power-Chips früher als gedacht. Wie das Management von Aixtron nach dem Quartalsbericht selbst signalisiert habe, gehe es momentan einzig ums Tempo./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET

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