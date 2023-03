ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Aixtron auf 'Buy' - Ziel auf 34 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat Aixtron (AIXTRON SE) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 33 auf 34 Euro angehoben. Zuletzt habe sich die Aktie des Ausrüsters der Halbleiterindustrie schwer getan, doch der überraschend starke Ausblick auf 2023 habe alle Sorgen am Markt ausgeräumt, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch in den kommenden Jahren sollte Aixtron von überzeugenden Wachstumsaussichten profitieren. Kuhn hob seine Umsatz- und operative Ergebnisschätzungen (Ebit) für 2023 an./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2023 / 06:45 / CET

