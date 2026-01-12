Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|
12.01.2026 13:49:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Beiersdorf auf 'Buy' - Ziel 105 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Beiersdorf von 98 auf 105 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Aussichten für Europas Konsumgüter- und Nahrungsmittelkonzerne blieben durchwachsen, die meisten negativen Aspekte schienen jedoch bereits eingepreist zu sein, schrieb Tom Sykes am Montag. Die größten Chancen sieht er bei Werten, bei denen aus seiner Sicht zu große Enttäuschungsrisiken im Vergleich zum Marktkonsens eingepreist sind, und jenen in einem umfassenden Turnaround. Bei Aktien, die er aktuell nicht mag, seien die Unternehmen nicht zwangsläufig schlecht, die Aussichten würden hier lediglich "überpreist". Bei Beiersdorf und Unilever sieht Sykes ähnlich hohes Potenzial wie bei den lediglich neutral eingestuften Nestle und Magnum Ice. Die Kurstreiber lägen bei ersteren allerdings klarer auf der Hand./ag/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 04:14 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
13:49
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Beiersdorf auf 'Buy' - Ziel 105 Euro (dpa-AFX)
|
12:27
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX steigt am Mittag (finanzen.at)
|
11:30
|Beiersdorf-Aktie gewinnt: Kursziel-Anpassungen durch Deutsche Bank und Bernstein (dpa-AFX)
|
10:03
|DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09.01.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX schließt im Plus (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX beendet den Freitagshandel im Plus (finanzen.at)
|
09.01.26
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Beiersdorf auf 90 Euro - 'Sell' (dpa-AFX)
|
09.01.26
|Sell-Analyse: UBS AG bewertet Beiersdorf-Aktie (finanzen.at)