ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Beiersdorf auf 'Buy' - Ziel 105 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Beiersdorf von 98 auf 105 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Aussichten für Europas Konsumgüter- und Nahrungsmittelkonzerne blieben durchwachsen, die meisten negativen Aspekte schienen jedoch bereits eingepreist zu sein, schrieb Tom Sykes am Montag. Die größten Chancen sieht er bei Werten, bei denen aus seiner Sicht zu große Enttäuschungsrisiken im Vergleich zum Marktkonsens eingepreist sind, und jenen in einem umfassenden Turnaround. Bei Aktien, die er aktuell nicht mag, seien die Unternehmen nicht zwangsläufig schlecht, die Aussichten würden hier lediglich "überpreist". Bei Beiersdorf und Unilever sieht Sykes ähnlich hohes Potenzial wie bei den lediglich neutral eingestuften Nestle und Magnum Ice. Die Kurstreiber lägen bei ersteren allerdings klarer auf der Hand./ag/niw

