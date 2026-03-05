Inditex Aktie
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
|
05.03.2026 10:19:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Inditex auf 'Buy' - Ziel 63 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Inditex von 53 auf 63 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Spanier seien klassenbester Einzelhändler in Europa mit ihrem stabilen Umsatzwachstum und steten Gewinnen, schrieb Adam Cochrane am Donnerstag. Zudem wies er auf die Rückkehr zu Barmittelzuflüssen hin nach dem Ende einer Investitionsphase. Dies alles bekämen die Anleger zu einem vernünftigen Preis./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 05:00 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|13:21
|Inditex Buy
|UBS AG
|08:35
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|07:17
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|53,10
|-0,90%
