JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|
30.01.2026 12:13:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Jenoptik auf 'Buy' - Ziel 28 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für JENOPTIK von 22 auf 28 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken habe sich bei den Jenaern merklich gebessert, schrieb Michael Kuhn in seiner am Freitag vorliegenden Kaufempfehlung. Er setzt dabei auf den Führungswechsel und die besseren Erholungsaussichten für 2026 im Halbleiter-Kerngeschäft./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:02 / CET
Aktien in diesem Artikel
|JENOPTIK AG
|26,14
|6,87%
