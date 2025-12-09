RELX Aktie

RELX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.12.2025 11:52:38

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Relx auf 'Buy' - Ziel 3700 Pence

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RELX zwar von 4072 auf 3700 Pence gesenkt, die Aktien aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Jahr 2025 habe für die europäischen Medien- und Online-Branche schwach begonnen und sich dann noch verschlechtert, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Frage sei, ob 2026 besser wird. Die Expertin sieht jedenfalls Value in der Branche. Fallende Zinsen könnten im kommenden Jahr der Konjunktur zugutekommen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)mehr Nachrichten