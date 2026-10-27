Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|
27.10.2026 10:04:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Sartorius-Ziel auf 325 Euro - 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sartorius (Sartorius vz) von 284 auf 325 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Labordienstleister und Pharmazulieferer habe mit seinen jüngsten Quartalszahlen leicht positiv überrascht und die Jahresziele bestätigt, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er sieht Sartorius auf dem Weg zurück zu einem prozentual zweistelligen Gewinnwachstum. Daher habe die Aktie trotz ihres Bewertungsaufschlags noch Luft nach oben./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:56 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
10:04
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Sartorius-Ziel auf 325 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
26.10.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX am Montagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
26.10.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Montagmittag fester (finanzen.at)
|
26.10.26
|TecDAX aktuell: TecDAX liegt zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
26.10.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
26.10.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Sartorius auf 315 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|08:56
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|08:56
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|08:56
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|23.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|289,90
|0,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX schließt deutlich im Plus -- DAX letztlich fester -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegt sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.