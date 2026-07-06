SCHOTT Pharma Aktie
WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51
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06.07.2026 10:34:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Schott Pharma auf 'Buy', Ziel 22 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SCHOTT Pharma von 16 auf 22 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der Spezialist für Verpackung und Verabreichung injizierbarer Medikamente habe die Talsohle durchschritten, schrieb Falko Friedrichs am Montag. Für das dritte und vierte Quartal des Unternehmens rechnet er damit, dass das Wachstum Fahrt aufnimmt - begleitet von höheren Margen. Daher geht Friedrichs davon aus, dass zumindest der Mittelpunkt der Zielspanne für das Geschäftsjahr 2025/26 erreicht wird. Ab 2027 dürfte man dann auf Linie liegen mit den eigenen mittelfristigen Ambitionen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 04:02 / GMT
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dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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Nachrichten zu SCHOTT Pharma
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10:34
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Schott Pharma auf 'Buy', Ziel 22 Euro (dpa-AFX)
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.07.26
|Handel in Frankfurt: SDAX verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
03.07.26
|XETRA-Handel: SDAX bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
25.06.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
25.06.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
18.06.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
17.06.26
|Börse Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
Analysen zu SCHOTT Pharma
|08:52
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.06.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.26
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|08:52
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.06.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.26
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|08:52
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.05.26
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|14.05.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|13.12.24
|SCHOTT Pharma Verkaufen
|DZ BANK
|17.06.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|SCHOTT Pharma Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|SCHOTT Pharma
|18,86
|8,89%
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