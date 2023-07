ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Airbus auf 128 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus (Airbus SE (ex EADS)) von 127 auf 128 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das starke zweite Quartal habe die Erwartungen übererfüllt, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Signale seien allerdings vorsichtig./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2023 / 07:02 / CET

