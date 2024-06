ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für ASML auf 1100 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ASML (ASML NV) von 1000 auf 1100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien des Halbleiterindustrie-Ausrüsters dürften vor dem Kapitalmarkttag im November zulegen, da die Erwartungen an die operative Entwicklung 2025 und vor allem an jene des Jahres 2030 stiegen, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2024 / 07:50 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

