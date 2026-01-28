CANCOM Aktie

CANCOM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105

28.01.2026 13:19:38

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Cancom auf 33 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Cancom (CANCOM SE) von 31 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Jahreszahlen am 12. Februar dürften zeigen, dass ein schwächeres deutsches Geschäft und Restrukturierungskosten in den ersten neun Monaten ihre Spuren bei Umsatz und Profitabilität hinterlassen hätten, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Er gehe wie der IT-Dienstleister von einem zweiprozentigen Umsatzrückgang aus, während er beim operativen Ergebnis (Ebitda) einen geringeren Rückgang als das Unternehmen erwarte. Die von Konzernchef nach den ersten neun Monaten konstatierten Stabilisierungs- und Erholungssignale müssten sich bewahrheiten, damit Cancom die stark vom Schlussquartal abhängigen Jahresziele erreiche./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 07:55 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

