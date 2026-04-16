Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|
16.04.2026 12:27:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Commerzbank - 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Commerzbank von 38 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Benjamin Goy ist optimistisch für den Quartalsbericht, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick schrieb. Er hält höhere Jahresziele für wahrscheinlich./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CET
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!