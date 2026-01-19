E.ON Aktie

E.ON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.01.2026 17:07:38

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Eon auf 18 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Eon (EON SE) von 17 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien der europäischen Versorger hätten sich im vergangenen Jahr so stark entwickelt wie seit 2007 nicht mehr, weshalb das weitere Potenzial nun geringer sei, schrieb James Brand in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Dank der zunehmenden Ergebnisstärke (EPS) sei aber immer noch etwas Luft nach oben. Die Hoffnungen auf ein hohes kurzfristiges Nachfragewachstum könnten sich als überzogen erweisen, was die Konsensschätzungen aber nicht gefährden sollte./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 08:08 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu E.ON SE

mehr Nachrichten