ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Flatexdegiro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für flatexDEGIRO von 35 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starke Dynamik beim Onlinebroker halte an, schrieb Olivia Pulvermacher in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal. Die entscheidenden Geschäftskennziffern für Dezember seien ja bereits veröffentlicht worden./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET

