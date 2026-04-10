ING Group Aktie
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
10.04.2026 09:46:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für ING auf 29 Euro - 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ING (ING Group) von 28 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Benjamin Goy sieht die niederländische Bank als einen der Hauptprofiteure höherer mittelfristiger Zinsen. Auch vor möglichen Leitzinsanhebungen hätten die Schätzungen für die Nettozinserträge bereits Luft nach oben, schrieb Goy in dem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 08:05 / CET
Analysen zu ING Group
|10.04.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09.04.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|23.03.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|02.03.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
