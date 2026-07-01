Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
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01.07.2026 16:49:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Nordex auf 61 Euro - 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordex von 59 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Windturbinenherstellers am 29. Juli dürften eine positive Überraschung beim Projekt-Auftragseingang belegen, schrieb John Kim in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Auch beim Konzernumsatz und beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) sieht er sich über den Konsensschätzungen. Ein gutes Abschneiden könnte Nordex die Möglichkeit geben, die Jahresziele anzuheben - wegen des wichtigen zweiten Halbjahrs aber ähnlich wie im vergangenen Jahr wohl erst mit den Drittquartalszahlen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 08:10 / CET
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