RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|
23.11.2026 09:48:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für RWE auf 67 Euro - 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RWE von 65 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach zwei Jahren deutlicher Outperformance des europäischen Versorgersektors erwarte er weitere positive Entwicklungen, schrieb James Brand in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Ein starker Gewinnzyklus habe eingesetzt, und die Konsensschätzungen für die Gewinne einiger integrierter Energieversorger erschienen zu niedrig./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 08:13 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RWE AG St.
|
09:48
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für RWE auf 67 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
18.11.26
|DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.11.26
|DAX aktuell: DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
17.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
17.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zurück (finanzen.at)
|
17.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX liegt im Minus (finanzen.at)
|
17.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
17.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX zum Start schwächer (finanzen.at)
Analysen zu RWE AG St.
|09:00
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|12.11.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|09:00
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|12.11.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|09:00
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|12.11.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|55,48
|1,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerStabilisierung setzt ein: ATX auf Erholungskurs -- DAX mit robustem Auftakt in die neue Woche -- Anleger in Asien fassen wieder verhalten Mut: Leichte Gewinne in China
Am heimischen Aktienmarkt prägt eine Erholung das Bild. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. In Fernost zeigten sich die Börsen verhalten höher.