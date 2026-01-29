Siemens Energy Aktie

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

29.01.2026 15:34:38

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Siemens Energy - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 135 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Nachfrage nach Gasturbinen scheine hoch wie nie, schrieb Gael de-Bray in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die Zahlen von GE Vernova sowie zuletzt positive Nachrichten aus den USA und Deutschland. Zudem bessere sich die Stimmung in Europa für das Thema Windkraft./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET

