TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie
WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001
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19.10.2026 11:54:40
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für TKMS auf 115 Euro - 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) von 112 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Marinewerft dürfte das Geschäftsjahr 2025/26 beim Auftragseingang und im operativen Geschäft stark abgeschlossen haben, schrieb Sriram Krishnan in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Die mittelfristigen Wachstumsaussichten hätten weiterhin Luft nach oben. Der jüngste Kursrückgang der Aktie biete eine gute Einstiegsmöglichkeit./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:07 / CET
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