UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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07.10.2026 10:04:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für UBS auf 47 Franken - 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für UBS von 45 auf 47 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Geplante Regulierungsmaßnahmen und deren potenzielle strategische Auswirkungen hätten die starke operative Erfolgsgeschichte der Schweizer Bank in den vergangenen zweieinhalb Jahren überschattet, schrieb Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht aber weiterhin Grund, optimistisch zu bleiben. So sollte im dritten Quartal der Vorsteuergewinn im Jahresvergleich stark um 23 Prozent gestiegen sein. Mit dem Abschluss der Integration der Credit Suisse bis Jahresende dürfte zudem die Eigenkapitalrendite 2027 den Höchststand von 2021 übertreffen./ck/rob/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 08:05 / CET
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