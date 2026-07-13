Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
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13.07.2026 15:34:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research lässt Porsche AG auf 'Buy' - Ziel 45 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG (Porsche vz) mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Hohe Kosten für die Neuausrichtung des Sportwagenbauers dürften vollständig durch die Auflösung von Rückstellungen im Zuge von Einigungen mit Zulieferern ausgeglichen werden, schrieb Tim Rokossa in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen. Daher rechnet er nicht mit neuen belastenden Sondereffekten./niw/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
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