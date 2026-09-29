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29.09.2026 10:44:38

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research lässt Thyssenkrupp auf 'Buy', Ziel 18 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für thyssenkrupp nach dem Kapitalmarkttag von Steel Europe mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. Damit hätten die Essener seit langer Zeit wieder einen detaillierten Einblick in ihr Stahlgeschäft gegeben, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die Sparte sei im massiven Umbruch. Daraus resultierten immense Impulse über die Protektionsmaßnahmen der europäischen Politik hinaus. Er sieht das Stahlgeschäft daher als größten Kurstreiber für die Thyssenkrupp-Aktie./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET

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